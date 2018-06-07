Нашествие многоцветницы: стала ясна причина большого количества бабочек в столице – ФОТО

По словам эксперта, многоцветница черно-рыжая – так называется бабочка, десятками тысяч появившаяся повсеместно в Киеве и переполошившая жителей города.

Гусеницы в мае успели подрасти и окуклиться, а после того, как в столице прошел сильный дождь, куколки лопнули, и на свет появились имаго – взрослые бабочки.

В целом, отметил Корнеев, количество бабочек и разнообразие их видов в Европе и в Украине в частности сокращается, что в первую очередь связано с хозяйственной деятельностью человека.

"Наша героиня – многоцветница черно-рыжая – стойкая, легко мигрирует и везде находит пищу. Потому и вспышку численности дала такую, что ее заметили буквально все", – добавил энтомолог.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на сайте Киеврады зарегистрирована петиция с требованием установить бесплатный проезд в общественном транспорте города.