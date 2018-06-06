В одном из киевских ТРЦ обвалилась крыша - ФОТО

В торгово-развлекательном центре "Глобус" в центре украинской столицы обвалилась крыша. На этот раз пострадавших в результате обвала нет, однако пострадало одно из помещений магазина.
Об этом сообщает "Громадське радио".
Как отметили очевиды проишествия, с полотка упали куски металлической решетки и бетона.
"Обвал произошел в магазине одежды PEAK", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве на улице Ярославов Вал частично обрушился верхний фасад жилого здания. По территории падения фасада дома временно установили частичное ограничение для движения пешеходов по тротуару и улице.