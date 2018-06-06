В одном из киевских ТРЦ обвалилась крыша - ФОТО

Трехуровневый ТРЦ будет располагаться под ул. Владимирской на участке от ул. Льва Толстого до бульвара Шевченко. Авторы проекта хотят, чтобы "Универ-сити" стал культовым местом для молодежи, в частности для студентов нескольких вузов, которые находятся недалеко.В самом торговом центре, кроме магазинов, будут кинотеатр на три зала, боулинг, парк аттракционов, ледовый каток, бильярд, кафе, рестораны. Для удобства обещают построить подземный переход к станции метро "Театральная".Общая площадь ТРЦ составит 31 тыс. кв м, что примерно сравнимо с "Глобусом" под Майданом. Он сможет принять до 10 тысяч человек. Стоимость проекта - 47 миллионов долларов, закончить строительство обещают через 2 года