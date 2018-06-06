10:40 06.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100196041:labazovych

В одном из киевских ТРЦ обвалилась крыша - ФОТО

В торгово-развлекательном центре "Глобус" в центре украинской столицы обвалилась крыша. На этот раз пострадавших в результате обвала нет, однако пострадало одно из помещений магазина.

В одном из киевских ТРЦ обвалилась крыша - ФОТО

Об этом сообщает "Громадське радио".

Как отметили очевиды проишествия, с полотка упали куски металлической решетки и бетона.

"Обвал произошел в магазине одежды PEAK", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве на улице Ярославов Вал частично обрушился верхний фасад жилого здания. По территории падения фасада дома временно установили частичное ограничение для движения пешеходов по тротуару и улице.


Поделиться
Читайте также:

  • В 2019 году стоит ожидать значительного роста тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевводоканла".

  • Трехуровневый ТРЦ будет располагаться под ул. Владимирской на участке от ул. Льва Толстого до бульвара Шевченко. Авторы проекта хотят, чтобы "Универ-сити" стал культовым местом для молодежи, в частности для студентов нескольких вузов, которые находятся недалеко.В самом торговом центре, кроме магазинов, будут кинотеатр на три зала, боулинг, парк аттракционов, ледовый каток, бильярд, кафе, рестораны. Для удобства обещают построить подземный переход к станции метро "Театральная".Общая площадь ТРЦ составит 31 тыс. кв м, что примерно сравнимо с "Глобусом" под Майданом. Он сможет принять до 10 тысяч человек. Стоимость проекта - 47 миллионов долларов, закончить строительство обещают через 2 года

  • В Харькове грузовик ЗИЛ выехала на крышу частного жилого дома.

  • В поселке городского типа Дунаевцы Хмельницкой области по расположению мебельной фабрики рухнула стена, придавив своим весом транспортные средства.
 
В НБУ назвали краткосрочные риски для курса гривны Ощадбанк перечислил в бюджет треть прибыли Какой будет цена за воду, по обновленным тарифам? Сегодня в Украине отмечают День журналиста
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив