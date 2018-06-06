Столичная власть предупреждает "Нафтогаз" о радикальных мерах если там и дальше будут отказываться подписания договора с "Киевтеплоэнерго"

Киев будет вынужден прибегнуть к таким мерам, если "Нафтогаз" и дальше будет отказываться от подписания договора на поставку газа с коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго".

Об этом в среду, 6 июня, на брифинге заявил заместитель городского головы Владимир Прокопив. Он также пояснил, что Киеврада пригласила руководителя "Нафтогаза" для доклада перед депутатским корпусом, чтобы он публично объяснил такую "наглую позицию".

Если он не желает идти на переговоры, не хочет общаться с представителями громады Киева, у нас не будет иного выбора, как идти на радикальные меры, - заявил Прокопив, добавив, что компания, "причиняющая киевлянам вред", не сможет комфортно работать в столице.

"Нафтогаз" занял позицию террориста, невзирая на желание властей Киева вступать в переговоры. Руководитель компании должен понимать, нам отступать некуда: за нами - миллионы киевлян, - подытожил он.

В свою очередь, народный депутат Дмитрий Белоцерковец напомним, что закон "О теплоснабжении", на которую ссылается "Нафтогаз Украины", не содержит норм, обязывающих Киев принимать на себя начисленные "Киевэнерго" штрафы и пени на сумму около 1,2 миллиарда гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, задолженность "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз Украины" на ту же дату составляла 3,822 миллиардов гривен, в том числе признанные судом штрафные санкции в размере 161,9 миллионов гривен. Вместе с тем столичная власть отказывается платить долг за "Киевэнерго".

С 1 мая 2018 года тепловые сети, находящиеся в управлении " Киевэнерго", переданы КП "Киевтеплоэнерго".