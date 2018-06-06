Маршрутка насмерть сбила женщину в Киеве

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве.

В дежурную часть правоохранителей поступило сообщение о том, что на пересечении проспектов Степана Бендеры и Оболонского, автобус совершил наезд на женщину, в результате чего потерпевшая скончалась.

По предварительным данным, маршрутка поворачивала вправо со стороны Московского моста в сторону Оболонского проспекта и на пешеходном переходе ей под колеса попал человек. Как заверяет водитель, он не заметил пешехода.

Была вызвана карета скорой помощи, но медики не смогли спасти жизнь жертвы ДТП. От полученных травм местная жительница умерла на месте аварии. Во время инцидента в салоне автобуса пребывало два пассажира, которые не пострадали.

Данные о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по уголовной статье за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Шестого июня 2018 года следователи назначили судебные экспертизы и изъяли видеозаписи с камер наблюдения для определения обстоятельств и механизма ДТП.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Тульской области пассажирский микроавтобус с украинцами столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали три человека.