В Киеве восемь улиц переименуют

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Отмечается, что, в частности, планируют изменить названия таких улиц:

- улицу Невскую на улицу Нивску в Шевченковском районе;

- улицу Желябова на улицу Марии Капнист в Шевченковском районе;

- улицу Кировскую на улицу Старицкой-Черняховской в ​​Святошинском районе;

- площадь Красная Пресня на площадь Щекавицкую в Подольском районе;

- переулок Баумана в переулок Фузиков в Шевченковском районе;

- переулок Невский в переулок Нивский в Шевченковском районе;

- улицу Александра Сабурова на улицу Сержа Лифаря в Деснянском районе;

- улицу Тверскую на улицу Ежи Гедройца в Голосеевском и Печерском районах.

Как указано, данное решение будет помогать демократизации населения и направлено в память выдающихся украинских деятелей. Все переименования преодолели общественные дискуссии на едином веб-портале территориальной общины в специальной рубрике Е-МІСТО. После этого решение осталось за депутатами на пленарном заседании Киевсовета.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона № 8380, которым предлагается утвердить изменения в статью 133 Конституции Украины касательно переименования Кировоградской области.