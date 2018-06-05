В Киеве восемь улиц переименуют

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.
Отмечается, что, в частности, планируют изменить названия таких улиц:
- улицу Невскую на улицу Нивску в Шевченковском районе;
- улицу Желябова на улицу Марии Капнист в Шевченковском районе;
- улицу Кировскую на улицу Старицкой-Черняховской в Святошинском районе;
- площадь Красная Пресня на площадь Щекавицкую в Подольском районе;
- переулок Баумана в переулок Фузиков в Шевченковском районе;
- переулок Невский в переулок Нивский в Шевченковском районе;
- улицу Александра Сабурова на улицу Сержа Лифаря в Деснянском районе;
- улицу Тверскую на улицу Ежи Гедройца в Голосеевском и Печерском районах.
Как указано, данное решение будет помогать демократизации населения и направлено в память выдающихся украинских деятелей. Все переименования преодолели общественные дискуссии на едином веб-портале территориальной общины в специальной рубрике Е-МІСТО. После этого решение осталось за депутатами на пленарном заседании Киевсовета.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона № 8380, которым предлагается утвердить изменения в статью 133 Конституции Украины касательно переименования Кировоградской области.