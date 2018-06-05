В Киеве начинают перекрывать Шулявский путепровод

Это связано с реконструкцией моста. Как сообщил во вторник, 5 июня, пресс-служба Киевской городской государственной администрации, реконструкция объекта должна быть выполнена, несмотря на споры вокруг нее, а запланированные работы нужно начать вовремя, чтобы обеспечить безопасность киевлян и гостей города.

При этом работы должны быть выполнены для безопасности движения. Реконструкцию реально выполнить за 17 месяцев, на нее надо около 811 миллионов гривен, учитывая компенсацию за снос цеха № 5, - пояснили в администрации, добавив, что в первую очередь постараются закончить уже к концу этого года, хотя по указанным выше причинам мы потеряли два месяца драгоценного времени.

В КГГА также пояснили, что на первую очередь выделенных 380 миллионов гривен хватит, чтобы начать работы по замене путепровода с его расширением до шести полос и восстановить движение по этому участку.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, столичный мост Метро, построенный в 1965 году, в любой момент может рухнуть. До момента аварийности моста Метро осталось четыре года и за это время будет проведен его капитальный ремонт, - пообещали местные власти.