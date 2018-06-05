В Киеве на три дня отключат воду на 11 улицах

Об этом говорится в сообщении "Киевводоканала".

Отмечается, что для надежной работы систем водоснабжения "Киевводоканал" проводит ремонтные работы, в связи с чем будет отключено водоснабжение по ряду адресов.

Также в ведомстве призвали жителей заранее запастись водой и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Таким образом, пятого июня с 09:30 до 24:00 - ул. Константиновская, 13 (д/с), 8, 10 (ж/б) 7 июня с 10.00 до 24.00 - ул. Ломоносова, 52-А, 52/3 (3, 4 подъезд), 54-А (ж/б); С 10:00 до 07:30.

В свою очередь восьмого июня без воды останутся:

- ул. Соляная, 70 ;

- ул. Лукьяновская, 1, 5, 7, 9, 11, 15, 13 (д/с), 77, 79, 81, 21, 69/71, 65/67, 27, 63, 29-А, 24, 11, 9-Б, 62, 46;

- ул. Трудовая, 7-Б;

- ул. Олеговская, 43-А, 41, 39, 37, 14-А, 14-В, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 40, 42 (школа-интернат), 44, 38, 36, 34-В, 32, 22, 20, 18, 16, 14, 10;

- пров. Лукьяновский, 3, 3-А, 6, 11;

- ул. Глубочицкая, 27, 29/31, 33-37, 43, 63, 53, 67, 71, 101, 103, 44, 46, 48-52, 58;

- пров. Косогорный, 4, 8, 8-А, 3-7, 9 (сизо);

- ул. Петровская, 10, 12;

- ул. Нижнеюрковская, 53 (котельная).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", питьевая вода, что подается в распределительную сеть Киева, нормам соответствует. Это сообщение поступило от представителей "Киевводоканала" – по итогам проведенного анализа взятых ранее проб из р. Днепр и р. Десна. Так. эти две водопроводные станции сейчас функционируют штатно. Для очищения данной воды используются эффективные реагенты.