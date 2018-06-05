В Киеве мужчина прыгнул с моста прямо под автомобиль - ВИДЕО

35-летий молодой человек, пытаясь покончить жизнь самоубийство, прыгнул прямо на машину, которая в это время проезжала под мостом. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на путепроводе над Парковой аллеей около десяти часов вечера.

Мужчина оставил рюкзак с документами и спрыгнул с моста, который ведет к вертолетной площадке. Он упал прямо перед проезжающим Volkswagen Caddy. Водитель не успел затормозить.

Врачи скорой помощи не смогли спасти пострадавшего и тот от полученных травм скончался у них на руках. Как он попал на мост и какие причины происшествия сейчас устанавливает полиция.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове мужчина бросился под трамвай. Он получил серьезные травмы, но выжил.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове мужчина бросился под трамвай. Он получил серьезные травмы, но выжил.