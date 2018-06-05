В Киеве иностранец на джипе разгромил полицейскую машину

К счастью, никто из людей не пострадал. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на улице Вадима Гетьмана.

При этом полицейские подозревают , что водитель легковушки находился под действием наркотиков.

По предварительным данным, полицейский автомобиль ехал по улице Вадима Гетьмана в первом ряду со включенными проблесковыми маячками. На высокой скорости в него врезался Mitsubishi Outlander на еврономерах.

Как оказалось, за рулем Mitsubishi сидел гражданин Нигерии, у которого не было водительского удостоверения и документов на автомобиль, а срок временного удостоверения иностранца уже истек.

Вместе с тем виновника аварии отправили на экспертизу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник утром, 5 июня, в Одесской области маршрутка столкнулась и грузовым микроавтобусов. В результате аварии погиб один человек. Травмы различной степени тяжести получили десять пассажиров автобуса. При этом двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.