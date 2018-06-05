В Киеве до 2022 года проведут капитальный ремонт моста Метро

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян на своей странице в Facebook.

По его словам, до момента аварийности моста Метро осталось четыре года и за это время будет проведен его капитальный ремонт. Кроме того, было проведено обследование Государственного научно-исследовательского института строительных конструкций в 2015-2016 гг.

"То есть теоретически мы должны успеть сделать капитальный ремонт до 2022 года", - отметил заместитель председателя КГГА.

На данный момент проведено комплексное обследование, разработана проектно-сметная документация, которая сейчас проходит экспертизу. Результаты ее будут известны в августе 2018 года.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", мэр Киева Виталий Кличко пообещал украинцам создать в городе еще один туристический маршрут. Речь идет о новом Пешеходном мосте, который должен соединить Владимирскую горку и площадку возле арки Дружбы Народов.