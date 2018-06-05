Центр Киева перекрыли, люди требуют остановить строительство в Пуще Водице - ФОТО

Об этом сообщают украинские СМИ.

Акция прошла на улице Грушевского в Киеве у правительственного квартала с целью выступить против строительства высотки в Пуще Водице.

По словам участников акции, работникам бывшего агрокомбината "Пуща Водица" пообещали законно направить землю для их нужд, но вместо этого там началось строительство высокоэтажного дома.

Один из участников акции протеста Евгений Кононеко выкрикивал требования, чтобы им передали землю, которая положена их родителям. По его словам, протестующие перекрыли улицу, потому что у Кабинета министров с ними никто не захотел поговорить.

За акцией следили представители полиции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице Грузии парализован метрополитен из-за забастовки машинистов, которые требуют повышения зарплат.