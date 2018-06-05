12:40 05.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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На столичной площади Победы случилась авария - ФОТО

Сегодня, пятого июня, в Киеве на площади Победы произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает местная полиция.

На столичной площади Победы случилась авария - ФОТО

Отмечается, что дорогу не поделили автомобили Honda и Seat. Из-за этого одна из машин оказалась на клумбе.

Правоохранители установили, что водитель Seat нарушил правила дорожного движения, поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора.

К счастью, в аварии никто не пострадал.

В данное время, на месте работала полиция, выясняя все обстоятельства инцидента. Из-за происшествия по проспекту Победы в сторону центра машины стоят в тянучке.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Броварах, которые размещаются в Киевской области в следствие  дорожно-транспортного происшествия транспортное средство слетело с моста. Очевидцы серьезной аварии заявляют, что легковой автомобиль стремительно набирал и так уже недопустимую.


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