На столичной площади Победы случилась авария - ФОТО

Отмечается, что дорогу не поделили автомобили Honda и Seat. Из-за этого одна из машин оказалась на клумбе.

Правоохранители установили, что водитель Seat нарушил правила дорожного движения, поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора.

К счастью, в аварии никто не пострадал.

В данное время, на месте работала полиция, выясняя все обстоятельства инцидента. Из-за происшествия по проспекту Победы в сторону центра машины стоят в тянучке.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Броварах, которые размещаются в Киевской области в следствие дорожно-транспортного происшествия транспортное средство слетело с моста. Очевидцы серьезной аварии заявляют, что легковой автомобиль стремительно набирал и так уже недопустимую.