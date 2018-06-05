"Киевводоканал" увеличит тарифы на водоснабжение и водоотвод

Тарифы будут повышены на 49,6% до 23,17 гривен. Как сообщила во вторник, 5 июня, директор департамента экономики и финансов предприятия Ирина Кирилюк, пересмотр обусловлен ростом стоимости электроэнергии, горюче-смазочных материалов, размера ренты, реагентов, а также изменением уровня амортизационных отчислений, ремонтов основных средств.

Вместе с тем генеральный директор "Киевводоканала" Дмитрий Новицкий пояснил, что расчет тарифов будет вынесен на рассмотрение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг только после рассмотрения всех замечаний.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в связи с плановыми отключениям водоснабжения с 5 по 8 июня 2018 года не будет воды на 11 улицах. Об этом говорится в сообщении "Киевводоканала".