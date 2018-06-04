Вопрос долга "Киевэнерго" перед "Нафтогазом" требует вмешательства на высшей уровне - КГГА

"Нафтогаз" настаивает на сумме задолженности в размере 4,8 миллиарда гривен. При этом, около 1,2 миллиардов гривен из этой суммы, это штрафы и пени.

Об этом в понедельник, 4 июня, заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев. По его словам, важно, что в структуре задолженности за тепловую энергию перед "Киевэнерго" около 1,1 миллиардов гривен - долг государственного бюджета за льготы и субсидии, разницу в тарифах теплоснабжения бюджетных учреждений.

Поэтому урегулирование вопроса долгов за газ является вопросом и городского, и национального уровней, - пояснил он, добавив, что "Нафтогаз" отказывается заключать соглашения с "Киевтеплоэнерго", пока предприятие не возьмет на себя долги "Киевэнерго". Пантелеев также пояснил, что с 1 июня "Киевтеплоэнерго" должно было восстановить горячее водоснабжение в ряде домов столицы, однако из-за отказа со стороны НАК подписать доьоговор с компанией без горячей воды до сих пор остаются около трех тысяч многоэтажек.

Напомним, городская власть Киева обратилась к Кабинету министров Украины как к представителю собственника " Нафтогаза" по вопросу недопущенния рисков возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера в Киеве.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве за долги отключат от электроснабжения админздания и бюветы, которые обслуживаются коммунальным предприятием "Киевводоканал".