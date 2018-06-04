В Киеве задолженность населения за газ поднялась до рекордных 4,8 млрд грн

Об этом сообщает пресс-служба "Киевэнерго".

Задолженность государственного бюджета по возмещению льгот и субсидий, а также разница в тарифах достигли почти одного млрд грн. Хотя долг Киева за газ перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет 3,8 млрд грн.

Наибольшую сумму за тепло, отопление и горячую воду должно население и ЖЭО столицы - 3,2 млрд грн. Долги государственного и местного бюджета составляют 190 млн грн, других потребителей - 349 млн грн.

Первого мая 2018 года вышел срок действия соглашения на управление теплосетями столицы КГГА с "Киевэнерго" и функция теплоснабжения была передана коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго". А 31 июля выходит действие соглашения на управление "Киевэнерго" ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и мусоросжигательный завод "Энергия". По решению Киевсовета, с 1 августа эти энергообъекты также переходят в управление "Киевтеплоэнерго".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", возражение Киевской горгосадминистрации (КГГА) принимать на коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" долги ПАО "Киевэнерго" перед НАК " Нафтогаз Украины" вступает в противоречие с законом "О теплоснабжении".