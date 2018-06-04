В Киеве задолженность населения за газ поднялась до рекордных 4,8 млрд грн

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" не соглашается подписывать контракт с КП "Киевтеплоэнерго", которое настоятельно призывает потребителей погасить долги до 1 августа 2018 года. Сейчас задолженность киевлян за тепло и горячую воду составила 4,8 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевэнерго".
Задолженность государственного бюджета по возмещению льгот и субсидий, а также разница в тарифах достигли почти одного млрд грн. Хотя долг Киева за газ перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет 3,8 млрд грн.
Наибольшую сумму за тепло, отопление и горячую воду должно население и ЖЭО столицы - 3,2 млрд грн. Долги государственного и местного бюджета составляют 190 млн грн, других потребителей - 349 млн грн.
Первого мая 2018 года вышел срок действия соглашения на управление теплосетями столицы КГГА с "Киевэнерго" и функция теплоснабжения была передана коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго". А 31 июля выходит действие соглашения на управление "Киевэнерго" ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и мусоросжигательный завод "Энергия". По решению Киевсовета, с 1 августа эти энергообъекты также переходят в управление "Киевтеплоэнерго".
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", возражение Киевской горгосадминистрации (КГГА) принимать на коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" долги ПАО "Киевэнерго" перед НАК " Нафтогаз Украины" вступает в противоречие с законом "О теплоснабжении".