В Киеве неизвестный из гранатомета обстрелял здание ритуального бюро - ВИДЕО

К счастью никто из людей в результате инцидента не пострадал. Как сообщает пресс-службы столичной полиции Киева, утром поступило сообщение о похожем за взрыв звуке на улице Волжской Голосеевского района.

На месте инцидента полиция обнаружила боеприпас, который застрял в стене и не взорвался. Взрывотехники обезвредили боеприпас, - заверили в полиции, добавив, что правоохранители изъяли вещественные доказательства, которые отправят на экспертное исследование. Сейчас полиция разыскивает лиц, причастных к преступлению. Решается вопрос об открытии уголовного дела по статье "хулиганство".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице Афганистана Кабуле в понедельник, 4 июня, произошел взрыв. Возле здания университета, где собрались около дву тысяч богословов, бомба. В результате инцидента есть пострадавшие. На данный момент их количество уточняется.