В Киеве не рекомендовано купание на трех пляжах

В понедельник, 4 июня, предприятие опубликовало список мест, где киевлянам не рекомендовано купаться. Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте "Плесо", временно купаться не рекомендуется на пляжах "Пуща-Водица", "Черторой" и "Тельбин".

На этих пляжах вывешен желтый флаг.

На остальных, девяти пляжах флаг зеленого цвета, что означает, что купаться на том или ином пляже разрешено без риска для здоровья.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с 1 августа весь Киев может остаться без горячей воды. При этом с началом отопительного сезона жители столицы могут остаться и без тепла. Об этом в понедельник, 4 июня, сообщила пресс-секретарь заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева Юлия Грамотнач.