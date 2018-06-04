С 1 августа всему Киеву могут отключить горячую воду - КГГА

При этом с началом отопительного сезона жители столицы могут остаться и без тепла. Об этом в понедельник, 4 июня, сообщила пресс-секретарь заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева Юлия Грамотнач.

Она напомнила, что в городе создали коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго", которое стало поставщиком услуг горячей воды и теплоснабжения вместо "Киевэнерго".

На сегодняшний день по его управление перешли сети и котельные. Однако "Нафтогаз" отказался подписывать с компанией договор на поставку газа, пока та не возьмет на себя долги "Киевэнерго". В связи с чем сейчас без горячей воды остались более трех тысяч столичных домов.

Она также пояснила, что ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые обеспечивают теплом и горячей водой около 70% Киева, должны перейти в "Киевтеплоэнерго" с 1 августа. С этого времени без горячей воды могут остаться фактически все киевляне.

В июне киевляне получат платежки от "Киевтеплоэнерго", но с долгами от "Киевэнерго".

В квитанциях будут графы от "Киевэнерго", потому что у многих людей остались долги. У кого нет долгов - у тех в графах "Киевэнерго" будут нули, а у кого есть долг, то будет указана его сумма к оплате, - пояснила Грамотная, добавив, что "Киевтеплоэнерго" отказывается брать на себя долги, которые "Киевэнерго" накопило за 16 лет, потому что там не только долги потребителей.

Напомним, о необходимость оплатить все долги до 1 августа отметило и "Киевэнерго".

Долги за отопление и горячую воду нужно оплатить до 1 августа. Средства, которые поступят в качестве оплаты долгов за теплоснабжение на счета "Киевэнерго", автоматически перечисляются на спецсчета Ощадбанка для оплаты долгов за газ", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Как сообщал УРА-Информ, в ККГА сегодня заявили, что вопрос задолженности компании " Киевэнерго" перед Национальной компанией "Нафтогаз Украины" требует решения на национальном уровне. "Нафтогаз" настаивает на сумме задолженности в размере 4,8 миллиарда гривен. При этом, около 1,2 миллиардов гривен из этой суммы, это штрафы и пени.