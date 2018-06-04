Кличко обещает построить новый пешеходный мост

Речь идет о новом Пешеходном мосте, который должен соединить Владимирскую горку и площадку возле арки Дружбы Народов, передает портал gorodkiev.com.ua.

Строительство пешеходного облегченного моста по швейцарскому проекту началось в 2017 годы. Известно, что работы по его сооружению вскоре продолжатся.

"Проект не простой. Но в следующем году, ко Дню Киева мы этот мост достроим и откроем", — отметил глава города.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категори Владимир Кличко признался, в какой стране он чувствует себя лучше всего. Также спортсмен поведал о своей же любви к родине. По словам Кличко, он родился в Казахстане, и там пошел в первый класс. Однако, как известно, потом он с братом переехали жить в Украину. Тем не менее Казахстан очень важен для их семьи.