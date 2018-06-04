12:57 04.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100195839:nastya

Кличко обещает построить новый пешеходный мост

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал украинцам создать в городе еще один туристический маршрут.

Кличко обещает построить новый пешеходный мост

Речь идет о новом Пешеходном мосте, который должен соединить Владимирскую горку и площадку возле арки Дружбы Народов, передает портал gorodkiev.com.ua.

Строительство пешеходного облегченного моста по швейцарскому проекту началось в 2017 годы. Известно, что работы по его сооружению вскоре продолжатся.

"Проект не простой. Но в следующем году, ко Дню Киева мы этот мост достроим и откроем", — отметил глава города.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категори Владимир Кличко признался, в какой стране он чувствует себя лучше всего. Также спортсмен поведал о своей же любви к родине. По словам Кличко, он родился в Казахстане, и там пошел в первый класс. Однако, как известно, потом он с братом переехали жить в Украину. Тем не менее Казахстан очень важен для их семьи.


Поделиться
Читайте также:
 
На Донбассе 26 шахт не работают из-за затопления и расхищения По всему миру прошли акции в поддержку заключенного в РФ Сенцова – ФОТО В России задержали гражданина Украины Вопрос долга "Киевэнерго" перед "Нафтогазом" требует вмешательства на высшей уровне - КГГА
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив