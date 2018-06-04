Ежегодно в Киеве будут трудоустраивать более 10 тыс. безработных

Депутатами была согласована Программа занятости населения города Киева на 2018-2020 годы. Ключевой задачей программы является способствовать занятости граждан, нуждающихся в социальной защите и не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда.

Глава Департамента социальной политики Юрий Крикунов заявил, что в результате реализации данной Программы ожидается повышение занятости населения до 62,6%. Вместе с тем, уровень безработицы киевлян в возрасте от 15 до 70 лет снизится до 6,1%.

Всего в столице самый низкий показатель нагрузки на 10 свободных рабочих мест - 14 человек, в то время как по Украине - 70 граждан.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти Польши разрабатывают новые положения социально-миграционной политики, которые должны облегчить пребывание в Польше трудовых мигрантов.