11:44 04.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Ежегодно в Киеве будут трудоустраивать более 10 тыс. безработных

В украинской столице намерены трудоустраивать более 10 тыс. безработных ежегодно. Об этом сообщают на сайте Киевского городского совета.

Ежегодно в Киеве будут трудоустраивать более 10 тыс. безработных

Депутатами была согласована Программа занятости населения города Киева на 2018-2020 годы. Ключевой задачей программы является способствовать занятости граждан, нуждающихся в социальной защите и не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда.

Глава Департамента социальной политики Юрий Крикунов заявил, что в результате реализации данной Программы ожидается повышение занятости населения до 62,6%. Вместе с тем, уровень безработицы киевлян в возрасте от 15 до 70 лет снизится до 6,1%.

Всего в столице самый низкий показатель нагрузки на 10 свободных рабочих мест - 14 человек, в то время как по Украине - 70 граждан.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти Польши разрабатывают новые положения социально-миграционной политики, которые должны облегчить пребывание в Польше трудовых мигрантов.


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