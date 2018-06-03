В Киеве ограбили квартиру Вышинского - адвокат

Об этом в воскресенье, 3 июня, сообщил адвокат Вышинского Андрей Доманский. По его словам сейчас он находится в квартире вместе с правоохранителями.

Могу сказать, следственные действия завершились, были сняты отпечатки, - сообщил адвокат, добавив, что не понятно, что искали, потому что бардак ужасный. Вещи опрокинуты, книги на полу, все вверх дном. Я такого не видел даже после жестких обысков, - отметил защитник.

В свою очередь в полиции подтвердили инцидент, пояснив, что уже открыто производство по факту кражи. Около пяти часов вечера в полицию поступило сообщение. В настоящее время полиция проводит все необходимые следственные и розыскные действия по установлению лиц, причастных к этому правонарушению. По данному факту открыли уголовное дело по статье Кража Уголовного Кодекса Украины, - сообщили в полиции.

Напомним, руководителю "РИА Новости-Украина" было объявлено о подозрении в государственной измене.

Как сообщал УРА-Информ, 17 мая Херсонский городской суд избрал для Вышинского, подозреваемого в государственной измене, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.