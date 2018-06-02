Вещи убитой участницы АТО показали на выставке в Киеве - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба музея.

В экспозиции продемонстрированы личные вещи УНА-УНСО, которые брали участие в грузино-абхазском конфликте 1982-1993 годов и первой российско-чеченской битве 1994-1996 годов. На выставке также представлены вещи убитой участницы АТО Амины Окуевой.

Дата открытия вступает символической, поскольку именно 1 июня 2017 в столице было совершено покушение на добровольцев Амину Акуеву и ее мужа Адама Осмаева. На открытии выступили мать Амины, народные депутаты Антон Геращенко и Алена Бабак, а также заместитель главы меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

В деле по расследованию смерти участницы АТО, активистки и общественного деятеля Амины Окуевой (Натальи Никифоровой) прогресса нет, как заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире одного из украинских телеканалов.

30 октября текущего года около 20:00 неизвестные преступники из кустов на автодороге около железнодорожной станции "Глеваха" Киевской области расстреляли автомобиль. Была убита Амина Окуева и ранен в ногу Осмаев. Полиция начала уголовное производство, расценив убийство как заказное.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на Донбассе трое военных получили легкие ранения.