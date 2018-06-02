В столице вдвое превышена норма загрязненности воздуха

Согласно данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в течение 30-31 мая уровень загрязнения диоксидом азота достиг 4-6 среднесуточных предельно допустимых концентраций.

Так, наиболее загрязненными стали такие районы Киева, как: Бессарабская площадь, Демеевская и площадь Победы, Оболонский проспект и улиц Довженко, Попудренко, Скляренко.

Такие метеорологические условия сохранятся, по прогнозу синоптиков, до 4 июня.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", рекордное количество жизненно опасных для легочной системы человека элементов было зафиксировано на центральных улица украинской столицы.