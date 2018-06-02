01:00 02.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице вдвое превышена норма загрязненности воздуха

В украинской столице уже несколько дней наблюдается метеорологические условия, которые способствуют накоплению содержания вредных примесей в воздухе. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

В столице вдвое превышена норма загрязненности воздуха

Согласно данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в течение 30-31 мая уровень загрязнения диоксидом азота достиг 4-6 среднесуточных предельно допустимых концентраций.

Так, наиболее загрязненными стали такие районы Киева, как: Бессарабская площадь, Демеевская и площадь Победы, Оболонский проспект и улиц Довженко, Попудренко, Скляренко.

Такие метеорологические условия сохранятся, по прогнозу синоптиков, до 4 июня.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", рекордное количество жизненно опасных для легочной системы человека элементов было зафиксировано на центральных улица украинской столицы.


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