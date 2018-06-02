В Киеве вооруженные молодчики захватили торговый центр - ВИДЕО

Сообщается, что ночью 150 неизвестных в балаклавах заблокировали торговый центр, а входы в здание перекрыли автомобилям. Правоохранители, которые прибыли на место происшествия, не вмешиваются в ситуацию, называя это решением бизнес-интересов третьих лиц.

Руководство торгового центра обвинило в рейдерских действиях один из российских банков, который имеет долю помещений, сдающихся в центре в аренду. Регистрация помещений и офисов проходила незаконно, а потому руководство торгового центра в одностороннем порядке разорвала с ними все договора аренды.

Торговый центр временно прекратил свою работу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киево-Святошинском незаконно вторглась в частную собственность группа рейдеров. Проживающую в доме семью уже давно пытаются противоправно выселить.