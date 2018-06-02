16:42 02.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве началась подготовка к проведению международной велогонки

Часть дорог в центре города будут перекрыты из-за изменения маршрута международных соревнований по велоспорту. Об этом передает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

В Киеве началась подготовка к проведению международной велогонки

В официальном уведомлении говорится, что ограничение движения автотранспорта коснется б-р Т.Шевченко - пл.Победы - ул.Победы - ст.м Нивки (разворот) - ул.Победы - пл.Победы - б-р Т. Шевченко - ул.Крещатик (до перекрестка с ул.Михайловская) на Майдане Незалежности. Дороги будут перекрыты с 09:00 до 12:00.

Маршрут также будет проходить вдоль ул. Н.Гринченко - ул.Кировоградской - просп.Лобановского - ул.Головко - Протасов Яр - ул. Н.Гринченко. Старт велогонки будет давать лично мэр города Киева Виталий Кличко.

Движение за графиком восстановиться только в 17:00. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно столичная власть временно ограничила парковку автотранспортных средств на двух улицах. Это связано с перекрытием улицы Крещатик в рамках подготовки столицы к проведению Лиги Чемпионов. Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, ограничения касаются улиц Владимирской и Михайловской и будет действовать до 31 мая 2018 года.


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