10:40 01.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100195613:labazovych

В центре Киева три дня будет ограничено движение транспорта

С первого дня лета по третье июня состоится серия традиционных международных велооднодневок Race Horizon Park.

В центре Киева три дня будет ограничено движение транспорта

Об этом свидетельствуют данные Киевской Городской Государственной Администрации.

Отметим, гонщики будут соревноваться на улицах Киева, а также окрестностей столицы. В связи с проведением соревнований ряд улиц, по которым проложены трассы, будут перекрыты:

по предварительной информации, сегодня будет гонка Race Horizon Park for Peace. Соревнования стартуют в Киеве возле ипподрома (проспект академика Глушкова, 10), а затем уедут на "олимпийское кольцо" в пгт. Чабаны, где располагается финиш.

При этом, в субботу – мужской старт Horizon Park Race Maidan, женский Horizon Park Women Challenge. Обе гонки пройдут по такому маршруту: ул. Крещатик, Бессарабская площадь, бул. Тараса Шевченко, просп. Победы, метро Нивки, Майдан Незалежности. Для проведения гонки маршрут будет перекрыт с 10.00 до 18.00, на карте отмечена дистанция, по которой проедет пелотон.

В свою очередь третьего июня, ожидается женская гонка c раздельным стартом состоится в Вышгородском районе Киевской области (поселок Сухолучье). Мужская однодневка Horizon Park Classic традиционно пройдет в Соломенском районе столицы: ул. Николая Гринченко, ул. Кировоградская, просп. Валерия Лобановского, ул. Андрея Головко, ул. Соломенская, ул. Протасов Яр. Маршрут будет перекрыт для движения транспорта с 8-30 до 15.00.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти столицы могут ограничить движение из-за проведения 2 июня Всеукраинского шествия защиты прав детей и семей.


Поделиться
Читайте также:

  • Сегодня, 31 мая, в украинской столице произошло тройное дорожно-транспортное происшествие, неподалеку Конче Заспы.

  • Чемпионат по переноске жен проходит в рамках трехдневного фестиваля в Сонкаярви, Финляндия, и в этом году он состоялся 6 июля. Это причудливое соревнование заключается в том, что мужчина должен преодолеть расстояние в 253,5 метра с «женой» на плечах, причем она в это время висит на нем вверх ногами. Женщины, участвующие в чемпионате в качестве груза, должны быть старше 17 лет, и их вес должен составлять не менее 49 кг.

  • В украинской столице сегодня, 25 мая,  будет перекрыто движение транспорта на перекрестке ул. Тампере и Вифлеемской, а также на выезде с ул. Вифлеемской на просп. Соборности. Это произойдет в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия.
 
В Украину прилетели пострадавшие в результате аварии в Беларуси детей – ФОТО Гройсман раскритиковал заявление Данилюка послам G7 В Греции главу МИД обвинили в госизмене Премьер-министр Грузии отказывается уходить в отставку из-за протестов
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив