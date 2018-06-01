В центре Киева три дня будет ограничено движение транспорта

Об этом свидетельствуют данные Киевской Городской Государственной Администрации.

Отметим, гонщики будут соревноваться на улицах Киева, а также окрестностей столицы. В связи с проведением соревнований ряд улиц, по которым проложены трассы, будут перекрыты:

по предварительной информации, сегодня будет гонка Race Horizon Park for Peace. Соревнования стартуют в Киеве возле ипподрома (проспект академика Глушкова, 10), а затем уедут на "олимпийское кольцо" в пгт. Чабаны, где располагается финиш.

При этом, в субботу – мужской старт Horizon Park Race Maidan, женский Horizon Park Women Challenge. Обе гонки пройдут по такому маршруту: ул. Крещатик, Бессарабская площадь, бул. Тараса Шевченко, просп. Победы, метро Нивки, Майдан Незалежности. Для проведения гонки маршрут будет перекрыт с 10.00 до 18.00, на карте отмечена дистанция, по которой проедет пелотон.

В свою очередь третьего июня, ожидается женская гонка c раздельным стартом состоится в Вышгородском районе Киевской области (поселок Сухолучье). Мужская однодневка Horizon Park Classic традиционно пройдет в Соломенском районе столицы: ул. Николая Гринченко, ул. Кировоградская, просп. Валерия Лобановского, ул. Андрея Головко, ул. Соломенская, ул. Протасов Яр. Маршрут будет перекрыт для движения транспорта с 8-30 до 15.00.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти столицы могут ограничить движение из-за проведения 2 июня Всеукраинского шествия защиты прав детей и семей.