В Киеве грузовик насмерть сбил пешехода - ФОТО

Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Как отметили оцевидцы аварии, мужчина решил перебежать Окружную дорогу в неположенном месте, а фура Renault не успела затормозить.

"Вследствие ДТП, от полученных травм, пострадавший пешеход скончался на месте", - гласит сообщение.

Стоит добавть, что на месте аварии работали наряды полиции и скорая, которая пыталась спасти жизнь нарушителю ПДД.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", под Киевомпроизошло тройное дорожно-транспортное происшествие, неподалеку Конче Заспы.