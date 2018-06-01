В Киеве грузовик насмерть сбил пешехода - ФОТО

Сегодня ночью, 1 июня, в украинской столице случилось дорожно-транспортное проишествия с участием грузовика и пешехода. От сильного удара тяжелый техники мужина скончался на месте инцидента.
Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
Как отметили оцевидцы аварии, мужчина решил перебежать Окружную дорогу в неположенном месте, а фура Renault не успела затормозить.
"Вследствие ДТП, от полученных травм, пострадавший пешеход скончался на месте", - гласит сообщение.
Стоит добавть, что на месте аварии работали наряды полиции и скорая, которая пыталась спасти жизнь нарушителю ПДД.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", под Киевомпроизошло тройное дорожно-транспортное происшествие, неподалеку Конче Заспы.