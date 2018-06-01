07:59 01.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В АП президента заявили, что машина, сбившая ребенка в ДТП, не является частью кортежа

Машина, которая в четверг вечером, 31 мая, сбила на переходе подростка, не принадлежала кортежу президента Украины Петра Порошенка.

В АП президента заявили, что машина, сбившая ребенка в ДТП, не является частью кортежа

Обнародована информация источников - это неправда. Об этом сообщили в администрации главы государства.

Вместе с тем столичная полиция открыла уголовное дело по факту аварии. При этом в пресс-центр полиции Киева пояснили, что это был полицейский автомобиль, который выполнял спецзадание.

Они прошли тест для определения уровня алкогольного опьянения в присутствии "граждан и понятых. Устройство показало, что правоохранители не употребляли алкоголь. Полицейских доставляют к врачу-наркологу, чтобы взять биологические образцы для проведения исследования на установление состояния опьянения, - заварили в контакт-центре Нацполиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, автомобиль "Volkswagen" сбил мальчика, который ехал на велосипеде. ДТП произошло на улице Григоренко в Дарницком районе около девяти часов вечера.

По словам очевидцев, у виновника ДТП были документы госслужащего.


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