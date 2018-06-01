В АП президента заявили, что машина, сбившая ребенка в ДТП, не является частью кортежа

Обнародована информация источников - это неправда. Об этом сообщили в администрации главы государства.

Вместе с тем столичная полиция открыла уголовное дело по факту аварии. При этом в пресс-центр полиции Киева пояснили, что это был полицейский автомобиль, который выполнял спецзадание.

Они прошли тест для определения уровня алкогольного опьянения в присутствии "граждан и понятых. Устройство показало, что правоохранители не употребляли алкоголь. Полицейских доставляют к врачу-наркологу, чтобы взять биологические образцы для проведения исследования на установление состояния опьянения, - заварили в контакт-центре Нацполиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, автомобиль "Volkswagen" сбил мальчика, который ехал на велосипеде. ДТП произошло на улице Григоренко в Дарницком районе около девяти часов вечера.

По словам очевидцев, у виновника ДТП были документы госслужащего.