Президента могут лишить возможность назначить главу Киеврады

В парламенте зарегистрирован проект закона № 8420 о столице Украины - город Киев. Документ, в частности, предусматривает изменение процедуры избрания и отзыва председателя Киевской городской рады. совета.

Как сказано на сайт парламента, депутаты Киеврады должны сами путем тайного голосования большинством избирать из своего состава председателя, заместителя председателя, а также отзывать их с должностей. Представление об отзыве с должности вносятся не менее одной третью голосов депутатов Киеврады.

При этом в пояснительной записке к проекту закона сказано, что идея местного самоуправления заключается в возможности общины самостоятельно, без привлечения государства, осуществлять управление населенным пунктом, решать насущные местные проблемы, формировать местный бюджет и осуществлять расходы из него. Особенности осуществления местного самоуправления и исполнительной власти в городе Киеве определяются отдельными законами Украины. Однако пока, специальный статус заключается в том, что Киев остается единственным городом в Украине, где нет местного самоуправления, - подчеркнули авторы документа.

Таким образом, по мнению авторов, создается парадоксальная ситуация, когда председателем исполнительного органа Киевской городской рады является лицо, которое назначает президент, а Киевский городской глава, избираемый общиной, лишен возможности каким-либо образом влиять на процессы в городе. Поэтом община не может никоим образом влиять на председателя Киевской городской государственной администрации и не контролирует городской бюджет, - резюмируют авторы законопроекта.

Напомним как сообщал УРА-Информ, Кличко заявил, что одной из задач властей Киева является упорядочение трафика на улицах города. И помочь в этом призван новый "Закон о реформировании сферы парковки транспортных средств".