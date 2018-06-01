Кличко назвал памятник Щорсу одним из самых красивых в Европе

Скульптура каменного всадника на коне, памятник Щорсу, должна быть первым экспонатом Музея монументальной пропаганды СССР, но киевская власть решительно выступает против этого.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил журналистам.
Политик выступает против переноса памятника Николаю Щорсу, расположенного в центре города и отмечает, что он лично ему очень нравится. Закон о декоммунизации вымогает переноса памятника, но это разрешено делать только с согласия Министерства культуры Украины.
По словам Кличка, такие скульптуры должны напоминать населению о прошлом, чтобы не повторять ошибок истории в будущем. Он добавил, что сегодня историю интерпретируют, переиначивают, но этот памятник остается одним из самых красивых памятников в Европе.
В частности, политик назвал манипуляцией заявления Министерства культуры о том, что городские власти не направляют им документы, дающие возможность демонтировать памятник. Мэр подчеркнул, что это скульптура национального значения, поэтому нельзя применять никаких мер без согласования и разрешения Министерства культуры.
С мая 2017 года в Киеве началось возведение Музея монументальной пропаганды СССР, миссия которого - осмысление советского прошлого. На территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" намерены разместить свободное пространство для демонстрации и исследования примеров применения художественных средств для тоталитарной пропаганды. Первым экспонатом музея планируют зачислить памятник Щорсу.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Черкасской области неустановленные личности совершили акт вандализма в сторону памятника Вячеславу Чорновилу и забрали с собой его бронзовый бюст.