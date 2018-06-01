Кличко назвал памятник Щорсу одним из самых красивых в Европе

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил журналистам.

Политик выступает против переноса памятника Николаю Щорсу, расположенного в центре города и отмечает, что он лично ему очень нравится. Закон о декоммунизации вымогает переноса памятника, но это разрешено делать только с согласия Министерства культуры Украины.

По словам Кличка, такие скульптуры должны напоминать населению о прошлом, чтобы не повторять ошибок истории в будущем. Он добавил, что сегодня историю интерпретируют, переиначивают, но этот памятник остается одним из самых красивых памятников в Европе.

В частности, политик назвал манипуляцией заявления Министерства культуры о том, что городские власти не направляют им документы, дающие возможность демонтировать памятник. Мэр подчеркнул, что это скульптура национального значения, поэтому нельзя применять никаких мер без согласования и разрешения Министерства культуры.

С мая 2017 года в Киеве началось возведение Музея монументальной пропаганды СССР, миссия которого - осмысление советского прошлого. На территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" намерены разместить свободное пространство для демонстрации и исследования примеров применения художественных средств для тоталитарной пропаганды. Первым экспонатом музея планируют зачислить памятник Щорсу.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Черкасской области неустановленные личности совершили акт вандализма в сторону памятника Вячеславу Чорновилу и забрали с собой его бронзовый бюст.