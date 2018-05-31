За май киевлянам "посчитают" горячую воду по сниженному тарифу - "Киевтеплоэнерго" - ФОТО

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго", которое вместо "Киевэнерго" с 1 мая приступило к работе в полном объеме, вскоре начнет начислять плату и рассылать квитанции. Об этом в четверг, 31 мая, сообщила Киевская городская государственная администрация, которая утвердила новые тарифы своим распоряжением №700 от 26 апреля 2018 года.

Согласно документу, тариф на горячую воду снизили на 6-10 гривен. При наличии подключенного к системе водоснабжения полотенцесушителя он составит 74.49 гривны за кубический метр, тогда как раньше было 80.62 гривен. Тариф при отсутствии полотенцесушителя снизился более чем на десять гривен и составляет 63.37 гривне, тогда как раньше было 74,53 гривен.

Оплачивать отныне услуги по теплоснабжению киевляне должны только "Киевтеплоэнерго", - пояснили в КГГА, добавив, что перезаключать договор с поставщиком "Киевтеплоэнерго" не нужно. Исключение составляют случаи, когда окончился срок действия договора или в связи со сменой собственника жилья. Лицевые счета абонентов "Киевтеплоэнерго" будут тождественными со счетами предыдущего поставщика услуг. Средства, уплаченные абонентами в мае за услуги, потребленные в апреле, будут зачислены в пользу "Киевэнегро". Реквизиты для оплаты за май киевляне увидят в июне в платежных сообщениях от "Киевтеплоэнерго".

Напомним, в июне 2017 года Киевская городская рада продлила договор с компанией "Киевэнерго" на управление тепловыми сетями города до 27 апреля 2018 года. Действующие тарифы для клиентов компании "Киевэнерго" были установлены 28 декабря 2017 года. После окончания действия договора, управление тепловым хозяйством города переходит к КП "Киевтеплоэнерго".

Как сообщал УРА-Информ, тарифы в Киеве на услуги по горячему водоснабжению и централизованному отоплению регулируются и устанавливаются Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.