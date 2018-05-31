14:55 31.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В киевской маршрутке на ходу отвалилось колесо - ВИДЕО

Неподалеку от станции киевского метрополитена "Нивки" у маршрутного такси №32 отвалилось правое переднее колесо. На этот раз чудом обошлось без пострадавших.

В киевской маршрутке на ходу отвалилось колесо - ВИДЕО

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.\

По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие случилось на конечной остановке. В частности, как только маршрутка отъехала на три метра. 

Как отметили столичные правоохранители, информация о пострадавших пока не поступала.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", у троллейбуса модели Т1, который следовал по центральным улицам Одессы на ходу  отвалилось колесо. Известно, что троллейбус построили еще в 1994 году на Южном машиностроительном заводе в Днепре, а в Одессу он поступил в 1995 году.


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