В Киеве горела многоэтажка, два человека пострадали - ФОТО, ВИДЕО

В результате инцидента пострадали два человека. При этом спасателям пришлось эвакуировать десять человек.

Как сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве, пожар произошел в 16-этажном жилом доме на бульваре Кольцова. Тут горела одна из комнат на восьмом этаже. До приезда пожарных огонь уже распространился на балкон квартиры на девятом этаже.

Около часу ночь спасателям удалось локализовать огонь, которых охватил площадь в 30 квадратных метро. А уже к двум часам ночи пожар был полностью ликвидирован. Во время тушения пожара из квартиры спасли женщину и мужчину, которые пытались укрыться от огня на другом балконе горящей квартиры.

Женщину скорая помощь увезла в больницу с отравлением продуктами горения, мужчина от госпитализации отказался.

Причина возникновения пожара сейчас устанавливается правоохранительными органами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, возникший в понедельник пожар на территории Раденского лесничества Олешковского лесхоза возле села Раденск Херсонской области был локализован. В среду, 30 мая в пять часов вечера, распространение огня удалось остановить. На данный момент ведется патрулирование и проливка территории.