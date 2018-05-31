В Киеве автомобиль сбил ребенка на велосипеде

Скорая помощь увезла подростка-велосипедиста в больницу. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на улице Григоренко напротив торгового центра Новус.

При этом источник в правоохранительных органах рассказал, что на нерегулируемом пешеходном переходе авто из кортежа президента сбило велосипедиста на переходе.

Его госпитализировали в критическом состоянии. Врачи диагностировали у ребенка черепно-мозговую травму. По его информации, пострадавшему велосипедисту 13 лет, у него также перелом руки и ноги.

Это была передовая машина, президент ехал через один километр, - добавил источник.

Очевидцы также сообщают, что ребенок вместе с велосипедом отлетел метров на сто. Полиция не оформляет протокол, однако люди окружили всех и не дают уехать, так как могут замять это дело. У виновника куча корочек госорганов, - сообщают люди в социальной сети.

На месте работает патрульная полиция.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг вечером, 31 мая, в Киеве на ходу загорелся автобус. К счастью, на момент возгорания в салоне машины пассажиров не было, поэтому никто не пострадал. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на улице Дегтяревской.