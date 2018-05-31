Киев признали самым дешевым среди крупнейших городов Европы

Соответствующими данными поделилась инвестиционная банковская компания UBS.

Всего организация оценивала стоимость жизни в 77 городах. Среди них — Женева, Нью-Йорк и Осло. Киев занял 75 строчку рейтинга. Информация содержится на официальном сайте компании.

Таким образом, по уровню столица Украины заняла 73 место. Меньше чем в Киеве зарабатывают в индонезийской Джакарте, индийских Нью-Дейли и Мумбаи и египетском Каире.

При составлении рейтинга, эксперты сравнивались цены на 128 товаров и услуг. Исходя из этого, рассчитывались расходы на нужды средней семьи из трех человек.

Для измерения заработка рассчитывали доход представителей 15 профессий от врачей и преподавателей до строителей. Учитывали среднее количество рабочих часов в каждом городе.

Известно, что месяц проживания в Цюрихе стоит почти 4,3 тыс. долларов. Это без учета арендной платы за жилье, которую журналисты называют заоблачной. Там рекордные цены в магазинах, самая высокая в мире плата за услуги. Бакалейная продукция — вторая среди самых дорогих в мире. Позади Цюриха оказались Женева, Нью-Йорк и Осло.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", за I квартал текущего года украинское население сократилось на 64 тыс человек. Согласно данным источника, по состоянию на 1 апреля 2018 года численность украинцев составляла 42 млн 322 тыс. человек.