01:00 31.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киев признали самым дешевым среди крупнейших городов Европы

Украинскую столицу признали самым дешевым среди крупнейших европейских городов. Какой же город является самым дорогим?

Киев признали самым дешевым среди крупнейших городов Европы

Соответствующими данными поделилась инвестиционная банковская компания UBS.

Всего организация оценивала стоимость жизни в 77 городах. Среди них — Женева, Нью-Йорк и Осло. Киев занял 75 строчку рейтинга. Информация содержится на официальном сайте компании.

Таким образом, по уровню столица Украины заняла 73 место. Меньше чем в Киеве зарабатывают в индонезийской Джакарте, индийских Нью-Дейли и Мумбаи и египетском Каире.

При составлении рейтинга, эксперты сравнивались цены на 128 товаров и услуг. Исходя из этого, рассчитывались расходы на нужды средней семьи из трех человек.

Для измерения заработка рассчитывали доход представителей 15 профессий от врачей и преподавателей до строителей. Учитывали среднее количество рабочих часов в каждом городе.

Известно, что месяц проживания в Цюрихе стоит почти 4,3 тыс. долларов. Это без учета арендной платы за жилье, которую журналисты называют заоблачной. Там рекордные цены в магазинах, самая высокая в мире плата за услуги. Бакалейная продукция — вторая среди самых дорогих в мире. Позади Цюриха оказались Женева, Нью-Йорк и Осло.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", за I квартал текущего года украинское население сократилось на 64 тыс человек. Согласно данным источника, по состоянию на 1 апреля 2018 года численность украинцев составляла 42 млн 322 тыс. человек.


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