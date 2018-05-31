09:58 31.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столичная власть обещает установить в городе 17 охлаждающих рамок-распылителей

В июня в Киеве будет установлено 17 охлаждающих рамок-распылителей.

Столичная власть обещает установить в городе 17 охлаждающих рамок-распылителей

В основном они будут установлены в основном в парках и скверах. Об этом в четверг, 31 мая, сообщила пресс-служба "Киевзеленстроя".

В ведомстве заверили, что все рамки должны быть установлены в течение месяца, поскольку синоптики обещают очень жаркое лето.

Как пояснил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, летом температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы. Вместе с тем, количество осадков в летний период будет преимущественно ниже нормы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в последний день весны солнце будет редко показываться из-за облаков. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью не опустится ниже 16-18 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 28-30 градусов.


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