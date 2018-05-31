Кличко заверил, что с сентября парковаться в Киеве в запрещенных местах будет дорого

И помочь в этом призван новый "Закон о реформировании сферы парковки транспортных средств". Он вступает в силу в сентябре.

Об этом в четверг, 31 мая, в эфире одного из украинских телеканалов рассказал городской голова Виталий Кличко. Он также отметил, что многие паркинги в столице пустуют, потому что большинство водителей руководствуется логикой: почему я должен платить, когда могу оставить свою машину где угодно и мне за это ничего не будет. Такое отсутствие ответственности за хаотическое парковки на улицах городов привело к критической ситуации на дорогах, - заявил Кличко.

Он также подчеркнул, что сейчас неправильно припаркованные авто во многих местах занимают по две полосы движения от этого и пробки на дорогах. От этого - проблемы с трафиком. Водители не хотят платить за парковку и бросают свои авто где угодно. В сентябре вступает закон в силу. И могу сказать только одно: оставлять свои авто в местах, где это запрещено, будет достаточно дорого, - заявил он, добавив, что новые правила парковки заставят водителей соблюдать правила дорожного движения, в частности, парковаться в положенных местах.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины планирует обновить государственную строительную норму. Она будет запрещать обустройство автостоянок временного хранения на тротуарах. Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, соответствующие изменения содержатся в новом проекте строительной нормы "Улицы и дороги населенных пунктов".