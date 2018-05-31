Финала Лиги чемпионов принес Киеву 50 млн грн

По мнению главы города, все туристы и гости города остались довольны гостеприимством столицы. Только в первый день проведения финала гости города оставили в кафе, ресторанах и гостиницах около 50 млн гривен.

Кроме того, президент УЕФА Александр Чеферин дал высокую оценку столице по подготовке и проведению финала Лиги чемпионов.

Также мэр поблагодарил правоохранителей за прохождение турнира без серьезных инцидентов и коммунальные службы, которые быстро убрали мусор в местах массового пребывания болельщиков футбола.

"Скажем, в парке имени Шевченко, в центре столицы, был городок сбора фанов "Ливерпуля". Вечером там лежали сугробы мусора, которые уже на утро убрали. Я могу сказать как человек, который провел много времени за границей, что ничего чрезвычайного не происходило", - добавил Кличко.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", "Реал Мадрид" сумел обыграть английский "Ливерпуль" со счетом 3:1. В первом тайме игра, как и предполагалось по планам наставников команд, проходила в умеренном темпе. Испанцам удалось выйти вперед на один мяч, но на 47 минуте рикошетом от игрока "Ливерпуля" Лалана мяч попал в ногу Иско, который пробил по воротам.<