В Киеве посольство РФ увешали фотографиями Бабченко - ФОТО

Об этом сообщил журналист Владимир Рунец на своей странице в Fecebook.

Отмечается, что активисты устроили акцию протеста, после вчерашнего убийства. К зданию посольства РФ принесли черно-белые фотографии журналиста.

Добавим, известного российского журналиста, проживающего с 2017 года в Киеве, Аркадия Бабченко застрелили в своем доме, в Днепровском районе столицы.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Совете Европы призвали провести быстрое и полное расследование убийства в украинской столице российского журналиста Аркадия Бабченко. По его словам, неоднократно в Украине и России журналисты подвергаются нападениям и арестам с тревожной скоростью.