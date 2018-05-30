12:57 30.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве посольство РФ увешали фотографиями Бабченко - ФОТО

Сегодня, 30 мая, после печального известия об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко у здания российского посольства в Киеве собрались десятки людей люди.

В Киеве посольство РФ увешали фотографиями Бабченко - ФОТО

Об этом сообщил журналист Владимир Рунец на своей странице в Fecebook.

Отмечается, что активисты устроили акцию протеста, после вчерашнего убийства. К зданию посольства РФ принесли черно-белые фотографии журналиста.

Добавим, известного российского журналиста, проживающего с 2017 года в Киеве, Аркадия Бабченко застрелили в своем доме, в Днепровском районе столицы.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Совете Европы призвали провести быстрое и полное расследование убийства в украинской столице российского журналиста Аркадия Бабченко. По его словам, неоднократно в Украине и России журналисты подвергаются нападениям и арестам с тревожной скоростью.


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