В Киеве на две ночи будет изменена работа двух трамваем

Начиная с полуночи и до пяти часов утра на улице Закревского местные власти будут проводить ремонтные работы. Как сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, на указанный период движение двух трамваев будет организовано с изменениями. Таким образом, трамваи маршрута №28 будут курсировать от "Станции метро "Лесная" - до бульвара Перова", а трамваи маршрута №33К - "улица Павла Усенко - бульвар Перова".

При этом последние отправления трамваев по маршруту №28 "улица Милославская - станция метро "Лесная" по собственной схеме: от станции ментро "Лесная": 23:14; 23:25; от улицы Милославской: 00:05; 00:20.

Последние отправления трамваев по маршруту №33К "улица Сабурова - улица Усенко" по собственной схеме: от улицы Усенко: 23:08; 23:23; от улицы Сабурова: 23:47; 00:02.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Киева могут перекрыть движение транспорта. Власти столицы могут ограничить движение из-за проведения 2 июня Всеукраинского шествия защиты прав детей и семей. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, шествие стартует в 11 часов утра.