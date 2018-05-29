В столице ограничат движение на съезде с Южного моста

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Так, с 11:00 утра 29 мая по 22:00 24 июня в связи с капитальным ремонтом деформационных швов на эстакадном съезде с Южного мостового перехода на Надднепрянское шоссе будет частично ограничено движение транспорта.

Также в "Киевавтодоре" призвали водителей с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в 2018 году в Киеве планируют реализовать три масштабных проекта по ремонту и восстановлению дорог. По его словам, до конца года необходимо полностью провести ремонт в направлении от Соломеснкого района и до Печерского.