В полиции назвали первую версию убийства Бабченко

В него выстрелили когда он выходил из квартиры. Правоохранители на данный момент проверяют прилегающую территорию и место преступления.

Об этом вечером во вторник, 29 мая, в эфире одного из украинских телеканалов сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

По его словам, в настоящее время еще рано строить какие-то конкретные версии. Мы прорабатываем прилегающую территорию и место преступления, дом, устанавливаем наличие видеокамер, потом мы сможем уже, проанализировав все собранные материалы, строить какие-то конкретные версии, - пояснил Крищенко, добавив, что жена погибшего пока что не может предоставить показания, поскольку находится в шоковом состоянии. С ней сейчас работают медики и психологи.

В свою очередь советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Бабченко застрелили на пороге квартиры, где он жил. В доме закончился хлеб и Аркадий пошел в магазин. Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов, - написал политик на своей страничке в Facebook.

Напомним, Бабченко - российский журналист, военный корреспондент и писатель. Был корреспондентом Новой газеты, военным корреспондентом во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году. Известен своими оппозиционными взглядами.

В 2017 году из-за угроз в свой адрес вместе с семьей покинул Россию. Жил в Чехии, Израиле. С августа 2017 года постоянно проживал в Киеве, где работал ведущим программы Prime: Бабченко на телеканале ATR.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня вечером стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко, который в последнее время жил и работал в Украине.