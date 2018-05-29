В Киеве неизвестные стреляли в журналиста Аркадия Бабченко

Об этом сообщил заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев. По его словам, в Бабченко стреляли в его доме. Пуля попала в спину. Пострадавшего увезла скорая помощь в больницу, - отметил Муждабаев

Вместе с тем в полиции сообщили, что инцидент произошел на улице Никольско-Слободской в Днепровском районе столицы. Правоохранителям сообщили врачи, а им позвонила женщина и рассказала, что обнаружила в доме тело мужа в крови.

Однако врачам не удалось спасти пострадавшего. От полученных ран он умер по дороге в больницу, - рассказали в полиции.

Там также отметили, что погибший - гражданин России, 1977 года рождения, ведущий одного из телеканалов.

На место происшествия уже выехала следственно-оперативная группа и сейчас устанавливают обстоятельства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 20 января российский журналист Аркадий Бабченко в авторской программе на телеканале ATR заявил, что Украине стоит ожидать открытой агрессии со стороны России, когда экономическая ситуация в РФ приблизится к состоянию венесуэльской.