В Киеве начали включать горячую воду

Во вторник, 29 мая, воду подали 1366 потребителям, из которых 1253 - жилые дома, 21 - лечебное учреждение, 50 - детсады, 42 - школы и другие. Как сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, на сегодняшний день без горячего водоснабжения остаются почти три тысячи зданий украинской столицы.

Сегодня 1336 потребителей города Киева подключены к ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 вместо районных котельных и станций теплоснабжения, где отсутствует газоснабжение в связи с отказом Нафтогаза заключить договор с Киевтеплоэнерго на поставку природного газа.

Именно поэтому, где есть техническая возможность, мы подключили здания к другим источникам теплоснабжения - к ТЭЦ, на которых пока газоснабжение не прекращено, - пояснил Пантелеев.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с конца апреля и до начала июня горячую воду отключили ряду потребителей в Святошинском, Шевченковском, Соломенском, Подольском, Голосеевском, Оболонском, части Дарницкого и Печерского районов.