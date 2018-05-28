09:54 28.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице начали разбирать фан-зону на Крещатике – ФОТО

В украинской столице накануне прошел финал Лига чемпионов, после чего коммунальщикам города придется усиленно поработать для полного порядка и чистоты. Так, по состоянию на утро понедельника, 28 мая, сотрудники коммунального хозяйства уже начали разбирать фан-городок на Крещатике. 

В столице начали разбирать фан-зону на Крещатике – ФОТО

Как сообщают украинские СМИ,  забор, сцену, футбольную атрибутику полностью уберут с центра Киева до 30 мая.

Из-за работы фан-зоны на Крещатике с 24 мая, водителям ограничили движение, однако к концу этого месяца все будет полностью демонтировано и по центральной улице Киева можно будет свободно проехать.

Кроме того, после окончания футбольного праздника фан-зона стала площадкой, где отметили День Киева.

К сожалению, после ярких гуляний, Киев утонул в мусоре. Местные власти обещают навести полный порядок.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице правоохранители задержали группу молодых людей, которые устроили потасовку возл фан-зоны на Крещатике. Инцидент произошел на перекрестке улиц Шота Руставели и Бассейной около половины седьмого утра.


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