В столице начали разбирать фан-зону на Крещатике – ФОТО

В украинской столице накануне прошел финал Лига чемпионов, после чего коммунальщикам города придется усиленно поработать для полного порядка и чистоты. Так, по состоянию на утро понедельника, 28 мая, сотрудники коммунального хозяйства уже начали разбирать фан-городок на Крещатике.
Как сообщают украинские СМИ, забор, сцену, футбольную атрибутику полностью уберут с центра Киева до 30 мая.
Из-за работы фан-зоны на Крещатике с 24 мая, водителям ограничили движение, однако к концу этого месяца все будет полностью демонтировано и по центральной улице Киева можно будет свободно проехать.
Кроме того, после окончания футбольного праздника фан-зона стала площадкой, где отметили День Киева.
К сожалению, после ярких гуляний, Киев утонул в мусоре. Местные власти обещают навести полный порядок.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице правоохранители задержали группу молодых людей, которые устроили потасовку возл фан-зоны на Крещатике. Инцидент произошел на перекрестке улиц Шота Руставели и Бассейной около половины седьмого утра.