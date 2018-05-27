В столице разгромили киоск на территории Дарницкого базара

Сообщается, что С14 вместе с ветеранскими организациями трех районов приехали утром на Дарницкий рынок, где сразу же принялись разбирать киоск незаконно размещенный на территории рынка. Мужчины предупредили виновников вчерашнего инцидента с избиением военного пенсионера, что не стоит агрессивно вести себя в чужой стране будучи ее гостем.

Напомним, что продавец набросился на женщину и начал угрожать физической расправой. Мимо проходящий пенсионер сделал замечание, что не стоит так обращаться с женщинами. В результате иностранец переключил внимание на мужчину, вел себя агрессивно и попытался его ударить рукой, но попал в шею.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно столичные полисмены Киева задержали мужчину, который набросился на военного пенсионера на рынке около станции метро "Лесная".