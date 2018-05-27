11:58 27.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Правоохранители задержали иностранца, избившего пенсионера

Столичные полисмены Киева задержали мужчину, который набросился на военного пенсионера на рынке около станции метро "Лесная". Об этом передает отдел коммуникации полиции Киева.

Правоохранители задержали иностранца, избившего пенсионера

Ситуация была следующая: женщина с двумя сыновьями подошла к прилавку и хотела пакетик на прилавке одного из киосков. Продавец набросился на женщину и начал угрожать физической расправой. Мимо проходящий пенсионер сделал замечание, что не стоит так обращаться с женщинами, особая если ты еще и иностранец и находишься в Украине.

В результате иностранец переключил внимание на мужчину, вел себя агрессивно и попытался его ударить рукой, но попал в шею. Очевидцы вызвали полицию и сказал, что выяснять отношения в присутствии правоохранительных органов.
Продавец подозвал свою банду и начал закрывать торговую точку и неспешно ретироваться в сторону метро.

Сейчас злоумышленник находится в Деснянском управления полиции. Его нашли после опроса потерпевшего и свидетелей. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в центре Киева на Крещатике правоохранители задержали вооруженного молодчика. В ходе досмотра личных вещей 19-летнего молодого человека правоохранители обнаружили и изъяли стартовый пистолет и три патрона к нему. 


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