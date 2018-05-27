Правоохранители задержали иностранца, избившего пенсионера

Ситуация была следующая: женщина с двумя сыновьями подошла к прилавку и хотела пакетик на прилавке одного из киосков. Продавец набросился на женщину и начал угрожать физической расправой. Мимо проходящий пенсионер сделал замечание, что не стоит так обращаться с женщинами, особая если ты еще и иностранец и находишься в Украине.

В результате иностранец переключил внимание на мужчину, вел себя агрессивно и попытался его ударить рукой, но попал в шею. Очевидцы вызвали полицию и сказал, что выяснять отношения в присутствии правоохранительных органов.

Продавец подозвал свою банду и начал закрывать торговую точку и неспешно ретироваться в сторону метро.

Сейчас злоумышленник находится в Деснянском управления полиции. Его нашли после опроса потерпевшего и свидетелей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в центре Киева на Крещатике правоохранители задержали вооруженного молодчика. В ходе досмотра личных вещей 19-летнего молодого человека правоохранители обнаружили и изъяли стартовый пистолет и три патрона к нему.