В центре столицы задержали вооруженного мужчину

В центре Киева на Крещатике правоохранители задержали вооруженного молодчика. Об этом передает пресс-служба ГУ НП в Киеве.
По предварительной информации, во время пересечения металлодетектора среагировал звуковой сигнал. В ходе досмотра личных вещей 19-летнего молодого человека правоохранители обнаружили и изъяли стартовый пистолет и три патрона к нему. Задержанного доставили в Печерское управление полиции, чтобы получить объяснения.
Данный инцидент был задокументирован и внесен в Единый реестр досудебных расследований.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно около станции метро "Контрактовая площадь" столичные правоохранители задержали двух провокаторов. Полисмены остановили двух парней, которые преследовали иностранных болельщиков, для проведения детального досмотра их личных вещей. В ходе проверочных действий было обнаружено два газовых баллончика, которые сразу же были изъяты. Оба молодчика доставлены в территориальное управление полиции для дачи объяснений.
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО
Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой
Весна пришла: как в Киеве справляются со снежным коллапсом