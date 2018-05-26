В центре столицы задержали вооруженного мужчину

По предварительной информации, во время пересечения металлодетектора среагировал звуковой сигнал. В ходе досмотра личных вещей 19-летнего молодого человека правоохранители обнаружили и изъяли стартовый пистолет и три патрона к нему. Задержанного доставили в Печерское управление полиции, чтобы получить объяснения.

Данный инцидент был задокументирован и внесен в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно около станции метро "Контрактовая площадь" столичные правоохранители задержали двух провокаторов. Полисмены остановили двух парней, которые преследовали иностранных болельщиков, для проведения детального досмотра их личных вещей. В ходе проверочных действий было обнаружено два газовых баллончика, которые сразу же были изъяты. Оба молодчика доставлены в территориальное управление полиции для дачи объяснений.