04:00 26.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре столицы задержали вооруженного мужчину

В центре Киева на Крещатике правоохранители задержали вооруженного молодчика. Об этом передает пресс-служба ГУ НП в Киеве.

В центре столицы задержали вооруженного мужчину

По предварительной информации, во время пересечения металлодетектора среагировал звуковой сигнал. В ходе досмотра личных вещей 19-летнего молодого человека правоохранители обнаружили и изъяли стартовый пистолет и три патрона к нему. Задержанного доставили в Печерское управление полиции, чтобы получить объяснения. 

Данный инцидент был задокументирован и внесен в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно около станции метро "Контрактовая площадь" столичные правоохранители задержали двух провокаторов. Полисмены остановили двух парней, которые преследовали иностранных болельщиков, для проведения детального досмотра их личных вещей. В ходе проверочных действий было обнаружено два газовых баллончика, которые сразу же были изъяты. Оба молодчика доставлены  в территориальное управление полиции для дачи объяснений.


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