В столице стартовала подготовка ко Дню города

Так, в эти дни время работы всех фонтанов на Майдане Незалежности - с 9:00 утра и до 12 ночи. "Большой" и "Малые" фонтаны в течение этого времени будут работать с музыкальным сопровождением современныъ и классических исполнителей. Для киевлян и гостей столицы прозвучат мелодии групп The Hardkiss и "Океан Ельзи".

В Русановском парке на левом берегу столицы в Днепровском районе фонтаны также будут работать со свето-музыкальным представлением, которое продлится с 21:00 до 23:00 все четыре дня.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее коммунальное предприятие "Киевводфонд" обратилось к гостям и жителям столицы с просьбой не купаться и не пить воду из столичных фонтанов. Такие меры предосторожности нужны из-за высокого напряжения, которое используется оборудованием, а также скользкой поверхностью чаш фонтанов.