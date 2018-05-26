08:00 26.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100195080:roman

В столице стартовала подготовка ко Дню города

С 25 по 28 мая по случаю Дня Киева, а также финала Лиги чемпионов, киевские власти решили порадовать жителей изменением графиком работы музыкальных фонтанов. Об этом передает пресс-служба КГГА. 

В столице стартовала подготовка ко Дню города

Так, в эти дни время работы всех фонтанов на Майдане Незалежности - с 9:00 утра и до 12 ночи. "Большой" и "Малые" фонтаны в течение этого времени будут работать с музыкальным сопровождением современныъ и классических исполнителей. Для киевлян и гостей столицы прозвучат мелодии групп The Hardkiss и "Океан Ельзи".

В Русановском парке на левом берегу столицы в Днепровском районе фонтаны также будут работать со свето-музыкальным представлением, которое продлится с 21:00 до 23:00 все четыре дня.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее коммунальное предприятие "Киевводфонд" обратилось к гостям и жителям столицы с просьбой не купаться и не пить воду из столичных фонтанов. Такие меры предосторожности нужны из-за высокого напряжения, которое используется оборудованием, а также скользкой поверхностью чаш фонтанов.


Поделиться
Читайте также:
 
В Австралии могут исчезнуть редкие виды кенгуру В YouTube теперь можно будет "чатиться" В Грузии появилось новое название для Литвы Долгополов проведет матч-престижа с Рафаэлем Надалем
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив