В столице перекроют 10 станций метрополитена - ФОТО

Таким образом, 26 мая входы и выходы станции начиная с 18:00 будут полностью закрыты. Подобные меры руководство метрополитена вынуждено было принять из-за возможного скопления пассажирооборота на станции в преддверии финала Лиги чемпионов. Подобные ситуации зачастую травмоопасны, а пропуская способность метро ограничена.

Кроме того, частично будет ограничено передвижение пешеходов на станциях "Арсенальная", "Крещатик", "Майдан Независимости", "Дворец "Украина", "Площадь Льва Толстого", "Почтовая площадь", "Контрактовая площадь", "Тараса Шевченко" и "Дворец спорта".

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее столичная власть обнародовала изменения в работе общественного транспорта во время финала Лиги чемпионов. Начиная с восьми часов вечера 25 мая до шести часов утра 27 мая во время запрета движения транспортных средств на отдельных участках улиц, движение автобусов маршрутов №№ 5, 20, 24, 55, 69, 114, 118, 137Н и троллейбусов маршрутов №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 40, 91Н, 93Н организовано с изменениями.